Госдума на заседании в четверг, 21 марта, приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«У тех, кто потерял возможность работать из‑за серьезной травмы, стал инвалидом, в чьей семье возникли финансовые трудности или погиб единственный кормилец, должна быть возможность отсрочить погашение ипотечного кредита или уменьшить размеры ежемесячных платежей», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что данные нормы будут распространены на тех, у кого уже есть ипотечные кредиты, и на тех, кто оформит их уже после вступления закона в силу. Эта поправка, предложенная президентом РФ Владимиром Путиным, будет внесена ко второму чтению, уточнил спикер.

«Люди, оказавшиеся в беде, не должны из‑за долгов лишаться своего единственного жилья. Законопроектом вводится запрет в период действия ипотечных каникул на изъятие переданного в залог единственного жилья гражданина», — сказал Володин.

Согласно документу, ипотечные каникулы продолжительностью до полугода могут быть предоставлены по просьбе заемщика, оказавшегося в трудной жизненной ситуации (потеря кормильца, временная нетрудоспособность в течение двух месяцев, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода супругов более чем на 30%).

По выбору заемщика может быть приостановлено исполнение обязательств по кредиту или уменьшен размер периодических платежей. Таким правом можно будет воспользоваться только один раз в отношении одного кредита. Срок возврата кредита будет автоматически продлен на период действия ипотечных каникул.

В течение всего срока ипотечных каникул не допускается обращение взыскания на предмет ипотеки, то есть переданное в залог единственное жилье не может быть изъято. Одновременно предлагается отменить обязательное нотариальное заверение договоров ипотечного кредитования жилья.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования. При этом действие закона будет также распространено на договора об ипотечном кредитовании, заключенных до вступления закона в силу.