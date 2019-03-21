Российские суды назначили чиновникам штрафы на 900 млн рублей за коррупционные правонарушения в прошлом году, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

«В целом за 2018 год таких штрафов, уже реализованных, у нас набралось более 900 миллионов рублей, почти миллиард. Подавляющее большинство — это административные правонарушения, которые связаны с незаконным трудоустройством бывших госслужащих или муниципальных служащих в коммерческие организации», — сказал он.

В прошлом году было возбуждено более 5 тыс. дел об административных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП РФ («Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего»), более 5 тыс. лиц были привлечены к ответственности, наложено штрафов на сумму 187,5 млн рублей, из них взыскано 137 млн рублей. По статье 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица») было возбуждено 487 дел, привлечены 439 юридических лиц, штрафы назначены на сумму 691 млн рублей.

Всего в 2018 году удалось выявить 231 тыс. нарушений законодательства о противодействии коррупции. Почти треть из них составляют случаи предоставления неполных или недостоверных сведений о доходах и имуществе. Как сообщил Куренной, в прошлом году прокуроры внесли 62 тыс. представлений, предостерегли о недопустимости нарушения закона 4,5 тыс. лиц, принесли 31,8 тыс. протестов на незаконные правовые акты, направили 4,7 тыс. исков в суд на общую сумму 6 млрд рублей.

