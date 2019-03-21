анк России 21 марта направил в правительство предложения по снижению комиссий, которые магазины платят банкам за прием карт, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ. Согласно поручению вице-премьера Дмитрия Козака, этот документ должен был быть направлен до 20 марта.

Предложения разрабатывались по поручению президента Владимира Путина. ЦБ и правительство должны их представить главе государства до 30 апреля. Поскольку в начале марта представители торговли, которая выступает за снижение комиссий, и банков, которые готовы идти на уступки по ряду направлений, не поддержали идею госрегулирования комиссий за эквайринг, было принято решение, что рынок самостоятельно подготовит меморандум с согласованными предложениями о корректировке комиссий, а ЦБ консолидирует их позиции.

ЦБ направил в правительство ряд предложений, отметив, что речь идет о первом этапе определения мер по снижению комиссий за эквайринг. Первое — снизить межбанковскую комиссию (интерчендж) в отношении социально значимых товаров/услуг (услуги образовательных учреждений и учреждений здравоохранения, аптек), а также крупных покупок (автомобилей и недвижимости). Также регулятор отметил необходимость развития и продвижения Системы быстрых платежей (СБП), в рамках которой планируется запустить оплату товаров и услуги, в том числе по QR-коду, что будет способствовать в том числе снижению издержек предприятий. Также ЦБ призвал продолжить обсуждать вопросы эквайринговых комиссий в рамках межотраслевой рабочей группы на площадке Ассоциации банков «Россия»

Все эти вопросы обсуждались ЦБ с кредитными организациями, платежными системами, торгово-сервисными предприятиями, профильными ассоциациями, а также министерствами и ведомствами, подчеркнули в пресс-службе ЦБ.