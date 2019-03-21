Это может упростить отправку и получение криптотрансакций и сделает криптовалюту более доступной для широкого круга пользователей.
Создатель блокчейн-смартфона Finney стартап Sirin Labs объявил о взаимной интеграции с интерфейсом популярного криптокошелька MyEtherWallet (MEW) для стимулирования принятия криптовалют и упрощения доступа и управление токенами.
Пользователи кошелька смогут приобретать блокчейн-смартфон через мобильную и веб-платформу MEW, которая будет использоваться в качестве интерфейса для пользователей Finney, сообщает Anycoin.
По мнению генерального содиректора Sirin Цви Ландау, интеграция станет «сильным шагом на пути к увеличению доли рынка для обеих компаний, поскольку эти два продукта дополняют друг друга».
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