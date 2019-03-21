Создатель блокчейн-смартфона Finney стартап Sirin Labs объявил о взаимной интеграции с интерфейсом популярного криптокошелька MyEtherWallet (MEW) для стимулирования принятия криптовалют и упрощения доступа и управление токенами.

Пользователи кошелька смогут приобретать блокчейн-смартфон через мобильную и веб-платформу MEW, которая будет использоваться в качестве интерфейса для пользователей Finney, сообщает Anycoin .

По мнению генерального содиректора Sirin Цви Ландау, интеграция станет «сильным шагом на пути к увеличению доли рынка для обеих компаний, поскольку эти два продукта дополняют друг друга».