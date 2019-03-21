Проект æternity, разрабатывающий блокчейн-протокол для смарт-контрактов с открытым кодом, сообщил о покупке доли в сервисе микроплатежей SatoshiPay в рамках очередного раунда финансирования SatoshiPay.

Таким образом, SatoshiPay будет использовать решения æternity для повышения пропускной способности своего платежного сервиса. В компании отмечают, что такие особенности æternity, как высокая скорость трансакций, каналы состояний и низкие комиссии позволят создать сервис, невозможный на других блокчейнах, сообщает ForkLog .

По словам основателя æternity Янислава Малахова, партнеры æternity смогут интегрировать у себя наноплатежи, а разработчики приложений с открытым кодом смогут реализовать наноплатежи через сервис SatoshiPay для любого цифрового контента, данных или услуг.

Одним из первых пользователей совместного решения от æternity и SatoshiPay может стать Axel Springer SE, одна из крупнейших в Европе компаний в области цифрового контента.