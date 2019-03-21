Банк «Уралсиб» предоставил возможность юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям перечислять кредит непосредственно на бизнес-карту для оптимизации денежных потоков и сокращения времени на проведение финансовых операций. Комиссия за перевод и зачисление средств не взимается.

Кредитные средства с бизнес-карты могут использоваться для оплаты текущих расходов бизнеса и закупки товаров в торговых точках и сети интернет. Возможно полное или частичное расходование кредита с помощью бизнес-карты, говорится в сообщении банка.

В целях безопасности каждому сотруднику компании - держателю бизнес-карты могут быть индивидуально настроены лимиты по операциям оплаты и снятия наличных, а для удобства отправляющихся в командировки подключено автопополнение баланса карты.

Для клиентов банк «Уралсиб» выпуск бизнес-карты бесплатен. В рамках пакетов услуг для бизнеса первый месяц обслуживания карты – 0 рублей, далее – от 100 рублей в месяц.