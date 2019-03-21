Завершена интеграция интернет-банка «Авангарда» и сервисов бухгалтерского учета для малого бизнеса «Контур.Бухгалтерия», «Контур.Эльба» через универсальный интеграционный шлюз, говорится в сообщении СКБ «Контур».

Таким образом, клиенты этих сервисов смогут использовать информацию о состоянии счетов в «Авангарде» и выписку по ним практически в режиме онлайн, а также создавать и отправлять в интернет-банк платежные поручения непосредственно из программ «Контур.Бухгалтерия», «Контур.Эльба».

При этом клиенты банка, которые еще не знакомы с «Контур.Бухгалтерией», при покупке учетной программы получат приветственный бонус — 3 месяца бесплатной работы.

При регистрации в сервисе «Контур.Эльба» клиенты банка получат 30 дней бесплатного обслуживания, а вновь зарегистрированные ИП, которым еще не исполнилось трех месяцев с момента регистрации, — год.