Рубль продолжил укрепление, поскольку теперь резко увеличивается вероятность того, что ЦБ снизит ключевую ставку в пятницу, сообщает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Неуверенность членов комитета по открытому рынку в том, что американской экономике потребуется повышение ставки, придала положительный импульс американскому рынку, и оптимизм передастся российской площадке.

«Мы ожидаем, что на сегодняшнем открытии рубль продолжит укрепление, хотя более медленными темпами, чем вчера. По паре доллар/рубль ожидаем 63,8-64,5 рубля, а по паре евро/рубль –72,7-73,3 рубля», - комментирует заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра Альпари Вадима Иосуба, рост нефти накануне способствовал укреплению рубля.

«Опережающее падение доллара связано с его снижением на мировых рынках против других валют после пресс-конференции ФРС, на которой было заявлено о возможном лишь одном повышении ставки до конца года. Продолжающийся утром рост нефтяных котировок будет и сегодня способствовать укреплению рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,2-64,5 рубля, для европейской валюты — 72,1-73,6 рубля», - поясняет аналитик.