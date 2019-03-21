Акции МТС резко выросли в цене на Московской бирже после заявления руководства компании о смене дивидендной политики. С 14:00 мск их котировки взлетели на 4,5%, на максимуме они торговались по 268,4 рубля.

Совет директоров телекоммуникационной компании утвердил новую дивидендную политику на 2019—2021 годы , в соответствии с которой целевой показатель дивидендной доходности составляет не менее 28 рублей на одну обыкновенную акцию.

До этого дивиденды выплачивались из расчета 25—26 рублей, но не менее 20 рублей на одну обыкновенную акцию. При выплатах МТС будет учитывать такие показатели, как денежный поток, капитальные затраты и объем долга. Также компания может запустить buyback для увеличения доходности для акционеров.