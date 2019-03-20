Евросоюз согласовал создание механизма по введению санкций, включая экономических, в отношении третьих стран (не входящих в ЕС), которые, по мнению сообщества, будут ответственны за проведение кибератак против ЕС, заявил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по Союзу безопасности Джулиан Кинг.

По его словам, Совет ЕС согласовал эти меры в рамках «борьбы с кибервмешательством из третьих стран», сообщает ТАСС .

Согласно политическому решению о создании отдельного механизма для введения санкций за кибератаки, все инициативы по кибербезопасности должны быть завершены до конца срока окончания мандата нынешнего Европарламента, то есть до проведения общеевропейских выборов в мае 2019 года.