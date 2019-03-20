Японская компания USDDex к запуску одноименного стейблкоина, привязанного к американскому доллару в соотношении 1:1, с открытым кодом открыла дополнительный раунд финансирования с начислением инвесторам 45% бонуса.

По словам основателя компании Хитоши Шибата, который входит в рабочую группу по банковской индустрии и интеграции технологии блокчейн, у новый актив обладает абсолютной децентрализацией, максимальной безопасностю и надежными источниками стабильности, а также совместимостю с основными еthereum-кошельками, включая MyEtherWallet, MetaMask, Ledger, Trezor и Parity, сообщает Anycoin .

По мнению представителей USDDex, 2019 год станет годом стейблкоинов, поскольку объемы торгов первыми пятью стейблкоинами превысили 100 млрд долларов в месяц.