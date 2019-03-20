Банки по исполнительным листам могут списать со счета должника только имеющуюся сумму, но не должны самовольно оформлять кредиты, чтобы полностью погасить долг, сказано в определении Верховного суда РФ.

Такое решение суд вынес по жалобе жителя Перми, который оформил в Сбербанке дебетовую карту, овердрафт по счету предусмотрен не был. В 2014 году судебные приставы в рамках исполнительного производства решили закрыть его задолженность со счета в банке, однако остаток денежных средств составлял ноль рублей. Тогда банк перечислил необходимую сумму и оформил это как неразрешенный овердрафт, после чего потребовал погасить задолженность. После этого банк обратился в суд с требованием к ответчику вернуть деньги, процент за пользование и неустойку.

Пермский краевой суд встал на сторону банка, но Верховный суд РФ отменил это решение.

«Возлагая на банки в порядке исполнения судебных актов обязанность произвести списание с банковского счёта принадлежащих должнику денежных средств, Закон об исполнительном производстве вместе с тем не предусматривает возможность кредитования банками счёта должника по своему усмотрению», — сказано в определении суда.

Суд напоминает, что кредитный договор должен быть заключен в письменной форме, а овердрафт должен быть прописан в договоре банковского счёта.

«Ответчик не давал банку распоряжения на списание денежных средств со счёта при их отсутствии, то есть не совершал действий, которые можно было бы расценить как направленные на заключение кредитного договора», — решил суд.

Теперь иск пересмотрит Пермский краевой суд.