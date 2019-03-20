Неизвестные совершили поджог в отделении российского банка «Форвард» во Львове, сообщили в среду в Главном управлении Нацполиции области.



«Во Франковский отдел полиции 20 марта в 4:25 поступило сообщение о пожаре в доме на улице Владимира Великого во Львове. Пожар возник в помещении одного из банковских учреждений — пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Как предварительно установили правоохранители, через одно из фасадных окон в помещение была брошена бутылка с неизвестным веществом, что могло стать причиной возгорания», — говорится в сообщении полиции на официальном сайте.

Открыто уголовное производство по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и личности злоумышленников, причастных к совершению правонарушения.