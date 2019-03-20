Британское правительство направило ЕС официальный запрос об отсрочке выхода страны из сообщества до 30 июня. Об этом премьер-министр королевства Тереза Мэй заявила в среду, выступая в парламенте.

«Сегодня я написала главе Евросовета Дональду Туску, проинформировав его о том, что Великобритания просит отсрочки Brexit до 30 июня», — сказала глава правительства.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что ЕС получил запрос Великобритании о переносе Brexit, изначально запланированного на 29 марта. Он провел телефонный разговор с Мэй, в котором она передала просьбу.

Дипломатический источник в Брюсселе заявил, что официальное письмо с британским запросом передано Туску.