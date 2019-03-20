27 марта 2019 года состоится « Весенний интеллектуальный кубок» в номинациях: «Самый интеллектуальный банк», «Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере», «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа».

Мероприятие проходит при поддержке Ассоциации банков России .



Ведущая - магистр элитарного клуба «Что? Где? Когда?», двукратная обладательница «Хрустальной совы» Елизавета Овдеенко.



Интеллектуальный кубок - это аналог всем известной телевизионной игры «Что? Где? Когда?». Отличие заключается в том, что на одной площадке одновременно играют несколько команд, они соревнуются друг с другом. Ведущий читает одни и те же вопросы всем командам. На каждый вопрос дается минута на обсуждение, а затем капитаны команд сдают ответы на специально подготовленных бланках. За каждый правильный ответ команда получает по 1 баллу. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, становится победителем и получает главный приз – Хрустальную сову. А также публикации о команде в журналах « Банковское обозрение », «Банковское ДЕЛО» и « Банковские технологии », на сайтах: www.finversia.ru, www.bosfera.ru, www.bankdelo.ru, www.banktech.ru. А для победителя в номинации «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа» предусмотрена публикация в профильном издании – Журнале «Нефтегазовая Вертикаль» и на сайте www.ngv.ru.



Уже подтвердили свое участие: ЦБ РФ, Абсолют Банк, КБ «Ренессанс Кредит», Нефтепромбанк, Фора-Банк, Новикомбанк, Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), БКС, QIWI, Регистратор Р.О.С.Т., ИК «Регион», СК «Арсеналъ», ГК ЦФТ, ГК «Инфосекьюрити», Philips, АО «Мособлгаз», ЛЛК-Интернешнл, Сибур, РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина и многие другие.



Генеральные партнеры мероприятия: ГК ЦФТ и Платежная система «Золотая Корона» .



Заявки на участие можно присылать по адресу: elis@kubok24.ru, +7 (495) 123-33-24, +7 (926) 226-49-13 Елена Елисеенкова.