Forbes изучил рейтинги и финансовые показатели ведущих российских банков и выбрал самые надежные среди них. Рейтинг «100 надежных российских банков — 2019» представлен на сайте издания.

В список самых надежных участников рейтинга Forbes вошли «дочки» иностранных кредитных организаций и крупнейшие российские банки. Возглавил рейтинг-2019 ЮниКредит Банк. В тройку лидеров также вошли Райффайзенбанк и Росбанк — прошлогодний лидер рейтинга. Все они — «дочки» иностранных банков. В топ-пятерке после них оказались Сбербанк и ВТБ.

«Рейтинг одного из агентств — самый простой способ оценить надежность банка. При возникновении проблем и последующем снижении рейтинга банки часто разрывают контракты с агентствами. Отсутствие рейтинга не означает, что у банка проблемы, но наличие высокого рейтинга можно считать определенной гарантией надежности. Лакмусовой бумажкой для банка могут быть и отдельные показатели, такие как излишняя концентрация операций на отраслях или клиентах на фоне небольшого запаса капитала и ликвидности, низкая рентабельность в сочетании с низкой достаточностью капитала на фоне значительной доли депозитов населения, фондирование долгосрочных кредитов юрлиц за счет вкладов физлиц. Для рейтинга мы учитывали данные международных и российских рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России. На первом этапе выбрали банки исходя из следующих параметров: наличие рейтинга, активы более 30 млрд рублей, а при наличии нескольких рейтингов учитывали общее число наивысших. В каждой из пяти групп надежности банки занимают места в соответствии с рейтингами и размером активов», — комментируют в Forbes методику ранжирования.

Всего в категории самых надежных оказались 30 банков (рейтинги уровня «BBB-» и «BB+» от Fitch) против 13 годом ранее.

В следующую группу (места с 31-го по 52-е) вошли банки с рейтингами уровня «BB» и «BB-» (Fitch). Эти банки оцениваются как довольно надежные, но их устойчивость во многом зависит от благоприятной деловой среды. Даже в случае ухудшения экономической конъюнктуры у них сохранится доступ к альтернативным финансовым ресурсам, чтобы выполнять обязательства.

Банкам, занявшим места с 53-го по 75-е включительно, в случае проблем придется рассчитывать на свои силы. При этом у них сохраняется ограниченная подушка ликвидности, а в случае их дефолта у кредиторов большие шансы получить свои вложения в процессе банкротства и распродажи активов. В группу вошли банки с рейтингом уровня «B+» (Fitch).

В следующую группу (места с 76-го по 87-е) вошли банки с рейтингом уровня «B» (Fitch). С точки зрения надежности они почти не отличаются от предыдущей группы, однако рейтинговые агентства оценивают их риски немного выше. Относительно банков, которые занимают оставшиеся места (это банки с рейтингом уровня «B-» от Fitch), Forbes также указывает, что с точки зрения надежности они почти не отличаются от двух предыдущих групп, однако рейтинговые агентства оценивают их риски немного выше.

В числе прочего в материале говорится, что зачистка со стороны Центробанка сделала банковскую систему РФ более прозрачной. По словам младшего директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» (оно помогало Forbes в проекте) Людмилы Кожекиной, все больше банков обращаются за рейтингами. «Оставшиеся в живых банки готовы показывать рынку, что у них нет скелетов в шкафу, и стали больше сотрудничать с рейтинговыми агентствами», — констатируют в Forbes.

Полностью рейтинг «100 надежных российских банков — 2019» по версии Forbes выглядит так:

  1. ЮниКредит Банк;
  2. Райффайзенбанк;
  3. Росбанк;
  4. Сбербанк;
  5. ВТБ;
  6. Ситибанк;
  7. ИНГ Банк (Евразия);
  8. Нордеа Банк;
  9. Эйч-Эс-Би-Си-Банк;
  10. «Креди Агриколь»;
  11. СЭБ Банк;
  12. «ДельтаКредит»;
  13. Русфинанс Банк;
  14. «Бэнк оф Чайна»;
  15. Банк «Интеза»;
  16. Дойче Банк;
  17. Мидзухо Банк;
  18. Тойота Банк;
  19. Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия);
  20. Коммерцбанк (Евразия);
  21. «БНП Париба»;
  22. Фольксваген Банк Рус;
  23. Дж. П. Морган Банк Интернешнл;
  24. Газпромбанк;
  25. Альфа-Банк;
  26. Россельхозбанк;
  27. РН Банк;
  28. Запсибкомбанк;
  29. ДОМ.РФ;
  30. «Кредит Свисс» (Москва);
  31. Всероссийский Банк Развития Регионов;
  32. Совкомбанк;
  33. ОТП Банк;
  34. «Зенит»;
  35. «Возрождение»;
  36. «Россия»;
  37. АйСиБиСи Банк;
  38. РНКО «Платежный Центр»;
  39. Московский Кредитный Банк;
  40. Тинькофф Банк;
  41. Промсвязьбанк;
  42. «Санкт-Петербург»;
  43. Кредит Европа Банк;
  44. Челиндбанк;
  45. Связь-Банк;
  46. «Центр-инвест»;
  47. СДМ-Банк;
  48. Хоум Кредит Банк;
  49. «Аверс»;
  50. Примсоцбанк;
  51. «Левобережный»;
  52. МТС Банк;
  53. «ФК Открытие»;
  54. Локо-Банк;
  55. Еврофинанс Моснарбанк;
  56. Экспобанк;
  57. Новикомбанк;
  58. «Уралсиб»;
  59. Металлинвестбанк;
  60. Сургутнефтегазбанк;
  61. Кредит Урал Банк;
  62. «Ак Барс»;
  63. «Национальный Стандарт»;
  64. РНКБ;
  65. Дальневосточный Банк;
  66. Меткомбанк;
  67. Абсолют Банк;
  68. «Ренессанс Кредит»;
  69. «Союз»;
  70. «Авангард»;
  71. «ЦентроКредит»;
  72. Уральский Банк Реконструкции и Развития;
  73. Транскапиталбанк;
  74. Челябинвестбанк;
  75. Саровбизнесбанк;
  76. «Русский Стандарт»;
  77. Азиатско-Тихоокеанский Банк;
  78. «Кубань-Кредит»;
  79. «Восточный»;
  80. СМП-Банк;
  81. Крайинвестбанк;
  82. БКС Банк;
  83. Севергазбанк;
  84. «Экспресс Волга»;
  85. Росгосстрах Банк;
  86. Киви Банк;
  87. «Финсервис»;
  88. Балтинвестбанк;
  89. Энерготрансбанк;
  90. «Кольцо Урала»;
  91. «Объединенный Капитал»;
  92. БыстроБанк;
  93. «Пересвет»;
  94. СКБ-Банк;
  95. «Приморье»;
  96. Аресбанк;
  97. «Международный Финансовый Клуб»;
  98. Фора-Банк;
  99. Ланта-Банк;
  100. НС Банк.