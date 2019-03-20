Банк Казани, Татсоцбанк и Энергобанк аккредитованы исполкомом Казани для участия в городской программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса.

Как сообщает TatCenter , решение принято 15 марта. До конца текущей недели каждый из банков должен заключить с исполкомом соответствующий договор.

В 2019 году власти Казани изменили условия муниципальной программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса. К участию допустили все банки, предлагающие кредит по рыночной ставке не выше 20%. Таким образом, конечная стоимость займа для МСБ может вырасти в среднем в два раза. Городской бюджет компенсирует 5% годовых — это на 1 п.п. меньше, чем годом ранее.