ВЭБ вряд ли получит возмещение от Промсвязьбанка за передачу Связь-Банка, но может получить комфортные условия по кредиту от ЦБ, ранее выданному на санацию, сообщил журналистам глава ВЭБа Игорь Шувалов.

ВЭБ в конце прошлого года предложил передать Связь-Банк на баланс Промсвязьбанка. Идея была одобрена премьер-министром РФ. ВЭБ планирует перейти к действиям по передаче своей «дочки» в ПСБ до конца I квартала, говорил замглавы Минфина Алексей Моисеев в конце января. На этой неделе он заявил, что Связь-Банк может перейти на баланс Промсвязьбанка в текущем году, если ВЭБ и Банк России договорятся об этом.

«Это не мое решение, это будет решение более высокого порядка. Скорее всего, этот банк будет передан с баланса ВЭБа для поддержки Промсвязьбанка, и для нас эта операция будет ничего не стоить. То есть мы вряд ли получим по ней возмещение. Скорее всего, мы должны получить комфорт по взаимодействию с ЦБ и Минфином по ранее выданному кредиту на санацию», — сказал Шувалов в среду.

Связь-Банк в конце прошлого года завершил присоединение банка «Глобэкс», став его правопреемником. ВЭБу пришлось «спасать» «Глобэкс» и Связь-Банк в кризис 2008 года. Госкорпорация тогда получила от ЦБ свыше 200 млрд рублей на их финансовое оздоровление. Власти РФ в начале 2015 года признали эти активы непрофильными для ВЭБа.