Басманный суд Москвы в среду заочно арестовал бывшего члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича по подозрению в даче взятки в крупном размере в рамках дела полковника Захарченко.



«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить», — огласила судья Евгения Николаева. Срок ареста в два месяца будет отсчитываться с момента экстрадиции или с момента задержания Станкевича. Он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

«Длительное время он незаконно передавал вознаграждение должностному лицу, а именно полковнику Захарченко», — заявил следователь, пояснив, что взятка передавалась по частям. Кроме того, следствие по делу Станкевича продлено до 8 апреля.

В материалах дела имеются документы, согласно которым Станкевич пересек госграницу и находится на территории США. Он покинул Россию 10 сентября 2016 через Вену. Следователь просил арестовать Станкевича заочно, сторона защиты возражала.

«Мой подзащитный не получал никаких сообщений о привлечении в качестве обвиняемого, а значит он не мог скрыться от следствия, поскольку не мог быть уведомлен», — заявил адвокат. Он также добавил, что если у него имеется собственность в США, как утверждает следствие, то это по американским законам можно обнаружить за несколько часов. «Чтобы находиться на территории США, необходимо через миграционную службу получить статус: туризм, бизнес, наука, лечение и другие. Это очень легко отследить, я могу вам подсказать компанию, которая этим занимается и находится в Сан-Франциско», — обратился защитник к следователю.



В четверг планируется арест еще одного фигуранта — экс-сотрудника Инкредбанка Дмитрия Моторина. Об этих лицах стало известно на заседании по аресту в рамках дела Захарченко члена совета директоров АО «Росжелдорпроект», совладельца Интерпрогрессбанка Валерия Маркелова и экс-адвоката Виктора Белевцова. Как утверждает следствие, Маркелов через указанного адвоката ежемесячно передавал полковнику Захарченко «астрономической» суммы взятку, общий размер которой составил более 2 млрд рублей.



Полковник МВД Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 млрд рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.