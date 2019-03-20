Дружественный к криптовалютам банк Silvergate Bank в четвертом квартале 2018 года привлек 59 новых клиентов в криптовалютной сфере. Среди них 2 криптобиржи, 24 инвестора и 33 компании различных направлений, включая разработчиков блокчейн-решений, майнинговые фирмы и поставщиков услуг, говорится в отчетности, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

По состоянию на 31 декабря Silvergate работал с 542 связанными с криптовалютами клиентами, сообщает Ttrcoin .

«В настоящий момент существует более 300 институциональных инвестиционных фондов, совокупный размер активов под управлением которых составляет приблизительно 7,5 млрд долларов – 10 млрд долларов. Свыше 8,3 млрд долларов было инвестировано в проекты, связанные с цифровыми валютами, с 31 декабря 2013 года, за исключением финансирования начальных размещений монет. Около 1,3 млрд венчурного финансирования было привлечено рынком цифровых валют и блокчейна за 12 месяцев, оканчивающихся 30 июня 2018 года», – пишет компания.

При этом объемы фиатных активов, которые криптоклиенты держат в Silvergate, снизились в четвертом квартале на 123 млн долларов – от 1,593 млрд долларов 30 сентября до 1,470 млрд долларов 30 декабря. Криптоинвесторы принесли дополнительно 4,8 млн долларов (совокупный объем активов – 577,5 млн долларов). За целый год объем депозитов связанных с криптовалютами клиентов в Silvergate вырос на 150,4 млн долларов или приблизительно на 11,4%.