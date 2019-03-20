Российскому сенатору Сулейману Керимову во Франции предъявлены обвинения в пособничестве уклонению от уплаты налогов, сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.



«Керимов вчера предстал перед судебным следователем, ему предъявлены обвинения, которые мы можем в совокупности охарактеризовать как пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами», — сказал прокурор.

Он добавил, что сенатор «помещен под судебный контроль, который подразумевает, в частности, внесение залога в 20 миллионов евро».

Напомним, Сулейман Керимов, член верхней палаты российского парламента, был задержан во Франции в ноябре 2017 года. Франция подозревала его в уклонении от уплаты налогов с помощью покупки элитной недвижимости по заниженной цене. Следствие оценивало сделки с недвижимостью в общую сумму около 400 млн евро. Кроме того, парламентарий подозревался в тайной переправке во Францию денег, в том числе наличных. Позже предъявленные обвинения были сняты, а Керимов — переведен в статус ассистированного свидетеля.

Статус свидетеля «ассистированный свидетель» в правоприменительной практике Франции имеет промежуточный статус между свидетелем и обвиняемым. В Уголовном кодексе Франции говорится, что такой свидетель, например, не может быть помещен под судебный надзор, домашний арест с электронным наблюдением или в камеру предварительного заключения.