Сбербанк объявил о запуске нового продукта для предприятий розничной торговли и сферы услуг «Готовое решение для бизнеса», который будет включать в себя расчетный счет с подключенным пакетом услуг и дополнительным объемом переводов на счета физлиц, аренду онлайн-кассы «Эвотор», торговый эквайринг и два небанковских онлайн-сервиса по ведению бухгалтерского и товарного учета.

Как говорится в сообщении Сбербанка, продукт будет доступен во втором квартале 2019 года.

По словам директора дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Александра Белокопытова, это готовое «коробочное» решение для начинающего бизнеса в сфере торговли и услуг, которое помогает быстро и с минимальными затратами запустить бизнес.