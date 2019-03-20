Сбербанк и производитель онлайн-касс «Эвотор» представили первый смарт-терминал «Эвотор 5i» российского производства со встроенным эквайрингом любого банка. Он объединяет в одном корпусе смарт-терминал и PIN-пад для проведения безналичных платежей.

«Эвотор 5i» обеспечивает для предпринимателя соответствие закону 54-ФЗ: имеет встроенный фискальный накопитель, подключается к любому оператору фискальных данных и передает информацию в ФНС, а также создает дополнительное удобство для приема платежей, говорится в сообщении банка.

Смарт-терминал может работать без подзарядки до 12 часов, выходит в интернет через 3G, Wi-Fi и еthernet, через соответствующие драйверы к терминалу подключаются принтер этикеток, денежный ящик или весы. Также на терминал можно загрузить приложение, необходимое для работы с маркировкой.

Дополнительно на смарт-терминал можно установить порядка 400 как платных, так и бесплатных сервисов из магазина приложений «Эвотор.Маркет».