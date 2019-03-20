Среди граждан с низким уровнем дохода доля одиноких заметно выше, свидетельствуют данные исследования Росстата, полученных РБК.



Уровень дохода определялся самими респондентами: участники опроса сами называли, к какой группе по доходам они себя относят (низкий, средний, высокий). 47% россиян, отнесших себя к группе с низкими доходами, сообщили, что испытывают одиночество, 20% заявили, что чувствуют себя одинокими очень часто.

В то же время среди россиян с высокими доходами только 16,7% сказали, что ощущают одиночество. Среди россиян со средними доходами одиночество испытывают 23,8%.

Мужчины чувствуют себя одинокими реже женщин. 30,2% женщин сообщили, что у них возникает чувство одиночества, среди мужчин таких лишь 18,3%.

В августе первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко называл одиночество главной угрозой для долголетия мужчин. По его словам, одиночество сокращает жизнь мужчины более чем на 9,5 года. В феврале 2018 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагала создать в России министерство одиночества, которое должно будет помогать пожилым людям.

