Объем «свободных денег» у россиян в феврале вновь вырос и увеличился на 5,5% по сравнению с январем текущего года, до 23,2 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир».

Индекс «свободных денег» рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги.

Холдинг ранее указывал, что в январе объем «свободных денег» россиян уменьшился по сравнению с декабрем (когда значение составляло 36,1 тыс. рублей) на 40% и составил 21,7 тыс. рублей. Показатели были уточнены: по новым оценкам, объем «свободных денег» в декабре был равен 36,4 тыс. рублей, в январе — 22 тыс. рублей.

«В феврале индекс «свободных денег» начал свое восстановление после январского провала. По итогам последнего зимнего месяца объем «свободных средств» в среднестатистической российской семье составил 23,2 тысячи рублей, что на 5,5% больше, чем в январе», — говорится в новом исследовании «Ромира».

По сравнению с февралем 2018 года индекс вырос на 8,9%. Среднегодовое значение индекса «свободных денег» с учетом данных февраля составило 22,6 тыс. рублей. По словам президента исследовательского холдинга Андрея Милехина, рост объема «свободных денег» у россиян в феврале может объясняться несколькими факторами.

«Во-первых, январское значение индекса можно считать так называемой низкой базой. Из-за длительных праздников и каникул россияне интенсивно потратились на товары повседневного спроса, что уменьшило объем средств для других расходов», — пояснил Милехин. Кроме того, продолжил он, февраль короче января на три дня: меньшая величина повседневных расходов «высвобождает» некоторые средства и переводит их в раздел «свободных».