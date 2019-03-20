Рейтинг самых счастливых стран мира World Happiness Report, который опубликован в среду, 20 марта, второй год подряд возглавила Финляндия. Россия расположилась на 68-й строчке списка, потеряв девять пунктов.

В докладе World Happiness Report оцениваются 156 стран мира и учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие. Доклад был составлен по заказу ООН, впервые подобное исследование был выпущен в 2012 году.

Самыми счастливыми странами также были названы Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада, и Австрия. Не попали в первую десятку США (19 место), Германия (16), Британия (17), Франция (24) и Саудовская Аравия (28).

Согласно данным нового отчета, Россия потеряла девять пунктов и заняла 68 место — в прошлом году страна была на 59-й строчке рейтинга.

Самыми несчастливыми странами стали Южный Судан (последнее, 156 место), Центральноафриканская республика (155 место), Афганистан (154), Танзания (153), Руанда (152), Йемен (151), Малави (150).