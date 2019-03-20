Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных персональных санкциях против РФ, соответствующий указ опубликован в среду на сайте главы государства.

Совет нацбезопасности и обороны Украины ранее утвердил решение о введении новых санкций против РФ в отношении юридических и физических лиц — российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур. Как утверждают в СНБО, эти физические и юридические лица якобы «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — говорится в указе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования в официальной прессе.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. РФ обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Несмотря на это Киев ввел против РФ ряд санкций.