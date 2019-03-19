Возможность оплатить проезд в метро Москвы бесконтактной банковской картой прямо на турникете появилась на всех станциях, по этому показателю столица стала первой в мире, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Оплатить проезд бесконтактной картой на турникете теперь можно на всех станциях метро — по этому показателю Москва сегодня первая в мире. По одному-два турникета в противоположных концах каждой линейки оборудованы ридерами для работы с бесконтактными банковскими картами и гаджетами с аналогичной технологией», — говорится в сообщении.

Так, на сегодняшний день модернизированы более 550 турникетов, их легко узнать по специальным наклейкам — чаще всего это крайние, самые широкие турникеты, предназначенные для пассажиров с детьми или багажом.

«На тех станциях, где таких турникетов по два, второй расположен в противоположном конце линейки. Оснащение турникетов специальными ридерами продолжается. К концу весны на каждой станции будет по два таких турникета: крайние слева и справа», — пояснил заммэра.

Ликсутов подчеркнул, что наиболее выигрышно новая технология показывает себя на самых востребованных станциях в часы пик — пассажир сэкономит до восьми минут в день или около 34 часов в год, выбрав бесконтактную оплату проезда на турникете вместо покупки билета в кассе. Стоимость одной поездки на метро при оплате таким способом составляет 42 рубля.

«За последние два месяца этого года пассажиры метро и МЦК оплатили проезд банковскими картами на турникетах более 250 тысяч раз. Это больше, чем за девять месяцев прошлого года. В первую пятницу марта был побит рекорд — более 10 тысяч пассажиров воспользовались бесконтактной оплатой на турникетах», — рассказал он.