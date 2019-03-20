Токенсейл проекта Celer Network на площадке Binance Launchpad прошел за одну сессию в 17 минут 35 секунд и принес стартапу 4 млн долларов в обмен за 597,014925 млн токенов CELR.

Как сообщает Anycoin , криптоактив можно было приобрести по цене 0,000434 BNB за единицу (0,0067 доллара) с минимальным вложением в 20 долларов и максимальным в 1500 долларов.

На этот раз пользователи снова жаловались на технические сложности при проведении токенсейла. На площадке отмечались проблемы с пропускной способностью: из 39033 пользователей приобрели токены 3129, а 35 тысяч человек не смогли получить желаемое.