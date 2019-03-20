Рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги банка «Ак Барс»: долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте — до «B1» с уровня «B2» (с изменением прогноза с «позитивного» на «стабильный»), базовую и скорректированную базовую оценку кредитоспособности — до «b2» с «b3», долгосрочные рейтинги контрагента в национальной и иностранной валюте — до «Ba3» с «B1», долгосрочную оценку риска контрагента — до «Ba3(cr)» с «B1(cr)». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства .

Повышение рейтингов отражает улучшение качества активов и показателей прибыльности банка в последнее время вкупе с хорошим и устойчивым уровнем достаточности капитала, поясняют аналитики. Поддержку рейтингам банка также оказывают его стабильный профиль фондирования и комфортная позиция по ликвидности.

По оценкам Moody's, основанным на данных менеджмента «Ак Барса», доля проблемных кредитов банка снизилась до 9,5% по итогам 2018-го с 10,9% в начале года в результате постепенного замещения старых проблемных кредитов в портфеле новыми ссудами лучшего качества. Показатели качества активов банка остаются под риском ухудшения, поскольку по состоянию на 30 сентября 2018 года примерно 16% в общем объеме выданных банком ссуд приходилось на финансирование долгосрочных инвестпроектов.

В числе прочего в агентстве уточняют, что рейтинги банка учитывают умеренную вероятность его поддержки со стороны правительства Татарстана, главным образом через компании, связанные с властями республики.



«Стабильный» прогноз по депозитным рейтингам банка отражает мнение аналитиков о том, что сохраняющаяся в определенной мере уязвимость качества активов и показателей прибыльности банка уравновешивается его солидным буфером капитала, стабильным профилем фондирования и ликвидности и поддержкой банка со стороны властей Татарстана.