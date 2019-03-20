Регулировать комиссии за прием карт в магазинах нужно осторожно, так как есть риск того, что снижение тарифов на эквайринг будет выгодно только ретейлерам, а уменьшения цен для потребителя не произойдет. Такое мнение высказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.



«Есть вещи социальные, которые мы должны реализовать и обеспечить, чтобы они в отличие от того, что сказал (глава Сбербанка Герман) Греф, не осели в карманах ретейлеров, а работали на снижение конкретных цен. Надо посмотреть, как это сработает, во-первых, потому что есть риск, что все останется у ретейлеров, а все как стоило, так и будет стоить», — сказал Моисеев.

Накануне Греф заявил, что, по его мнению, снижение тарифов на эквайринг не даст положительного эффекта для потребителя, а для банков и платежных систем это будет «небольшой минус».

При этом Моисеев заявил, что он против прямого регулирования тарифов.

«Надо это регулировать с осторожностью, но я против, чтобы прямо устанавливать цены. Ведь если мы установим расценки на эквайринг, почему нельзя устанавливать цены на водку, на хлеб? Все же это конкурентный сегмент, у нас три платежные системы, надо работать над тем, чтобы конкуренция была реальной, чтобы в результате конкуренции тарифы снижались», — сказал он.

15 марта в Банке России прошло совещание по банковским комиссиям, позднее замминистра финансов Алексей Моисеев заявил журналистам, что министерство предлагает установить пониженный тариф по комиссиям за эквайринг для ряда сфер, в первую очередь для социально значимых. Председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков по итогам заседания совета 18 марта, где обсуждался вопрос банковской комиссии, сообщал, что пониженные комиссии за эквайринг для ряда товаров могут быть введены раньше, чем 1 октября.

Ранее правительство России поручило ЦБ РФ, Минфину, Минпромторгу и ФАС с участием отраслевых ассоциаций до 20 марта представить согласованные рекомендации по тарифам банков по эквайрингу в торговых сетях.