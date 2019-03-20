Модульбанк запустил «МодульКредит» для малого бизнеса под онлайн-данные о трансакциях, которыми клиент готов поделиться с банком. Продукт оформляется как кредитная линия.

Как говорится в сообщении банка, это первый в России по-настоящему цифровой кредит. Он может использоваться как с расчетного счета так и с привязанной к счету кредитной карте для бизнеса. Ставка начинается от 12%, сумма — до двух миллионов рублей.

Сейчас «МодульКредит» поддерживает три вида данных: движение по счету в Модульбанке, обороты по онлайн-кассе и «Мультибанк» — движение по счетам в других банках.

По словам совладельца и председателя правления Модульбанка Андрея Петрова, чем больше источников данных клиент готов предоставить в банк, тем выгоднее будут условия по кредиту — сумма, ставка, льготный период и другие параметры.