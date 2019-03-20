За прошедшие сутки курс биткоина снизился на 0,04% и теперь составляет 4,054 тыс. долларов. Капитализация крупнейшей криптовалюты - 71,3 млрд долларов. Таковы данные СoinМarketСap на 17.30 по мск.

Курс ethereum упал еще на 0,46% за сутки. Он составляет 139,51 доллара при капитализации 14,6 млрд долларов.

Ripple продолжает опускаться в цене. За 24 часа он снизился на 0,65% до 0,316 доллара. Капитализация третьей криптовалюты составляет 13,1 млрд долларов.

Litecoin подешевел на 0,09% за прошедшие 24 часа и сейчас его курс составляет 60,5 доллара. Капитализация криптовалюты - 3,6 млрд долларов.

Курс EOS - 3,74 доллара. Таким образом, он снизился на 0,97% за сутки. Капитализация криптовалюты составляет 3,3 млрд долларов.

Общая рыночная капитализация криптовалют - 140,3 млрд долларов.