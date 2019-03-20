Поставщик технологических решений компания Avnet, входящая в список Fortune 500, объявила о поддержке биткоина и других криптовалют в качестве платежных опций при поддержке процессингового сервиса BitPay.

По словам Avnet, криптовалютные платежи способны сократить «время, затраты и сложности, связанные с выводом продуктов на рынок».

Также в заявлении компании говорится, что она работает над созданием нового аппаратного кошелька для хранения криптовалют в сотрудничестве с порталом Bitcoin.com, сообщает ForkLog .

При этом ряд представителей биткоин-сообщества призывает компании и пользователей к бойкоту услуг BitPay из-за того, что он без предупреждения отказался от поддержки стандартной схемы показа конечным пользователям запросов на оплату, описанной в BIP21. Вместо этого компания взяла на вооружение не имеющую широкой поддержки схему BIP70.