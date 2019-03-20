Криптовалютная биржа KuCoin объявила о немерении запустить свою собственную платформу для проведения первичных биржевых предложений (IEO) KuCoin Spotlight.

Как сообщает Тtrcoin , известно, что распределение токенов будет проводиться в порядке поступления заявок от инвесторов. Продажа токенов будет осуществляться за собственную криптовалюту биржи KCS. Инвесторам необходимо предварительно пройти верификацию на платформе.

Более подробную информацию касательно приближающегося IEO биржа обещает опубликовать позднее.