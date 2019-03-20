Криптовалютная биржа Huobi представила детали первой кампании, которая должна состояться на новой платформе для листинга токенов Huobi Prime.

Как сообщает Ttrcoin , открытие Huobi Prime произойдет 26 марта в 17:00 по мск вместе с запуском кампании проекта TOP Network. Всего для проведения мероприятия предлагается 1 500 000 000 TOP или 7,5% общей эмиссии токена. Для первого раунда выделяется 300 000 000 TOP при максимальной цене в 0,00177 доллара за токен, для второго и третьего – 450 000 000 TOP и 750 000 000 TOP при цене в 0,00213 доллара и 0,00255 доллара соответственно. Цены в Huobi Token (HT) будут определены в день проведения кампании.

Покупка токенов будет осуществляться при помощи рыночных ордеров в паре TOP/HT. Размещать лимитные заявки или заявки через API во время трех первичных раундов торгов запрещается.

Первые 20 минут каждого раунда отводятся на трейдинг, а оставшиеся 10 – на осуществление расчетов. При этом индивидуальное ограничение для одного счета составляет 1 тыс. долларов.

Чтобы участвовать в кампаниях, пользователь должен держать на своем счете как минимум 500 HT на протяжении 30 последних дней. Данное требование не распространяется на кампанию TOP.

Также биржа отмечает, что для участия допускаются пользователи из стран, где цифровые активы не находятся под запретом, и допускает, что может испытывать перегрузки во время проведения кампании.