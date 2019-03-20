Крупнейшая мировая криптобиржа Binance запустила в Австралии новую платформу Binance Lite Australia, которая позволяет покупать биткоины за фиатные деньги в газетных киосках.

В настоящее время шлюз, который является брокерской услугой с обменом денег на криптовалюту и поддерживается сетью из 1300 киосков, предлагает только покупку биткоинов за австралийские доллары, сообщает Anycoin .

Пользователь после проверки аккаунта может разместить онлайн-заказ на покупку биткоинов, оплатить его в ближайшем газетном киоске и получить криптовалюту. При этом Binance Lite Australia взимает 5% комиссию за трансакции плюс налог на товары и услуги (GST) со всех покупок.