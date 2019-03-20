Около 90% заявляемых объемов торгов на биржах не соответствуют действительности, говорится в исследовании платформы криптовалютного трейдинга The TIE.

Как сообщает ForkLog , сомнения вызывали объемы торгов на 87% биржах, подозрительная активность была замечена на 75% платформ.

Для начала аналитики собрали заявленный торговый объем 100 платформ за последние 30 дней, после чего обратились к ресурсу Similar Web, сопоставив его с приблизительным трафиком за этот же период.

При этом, не учитывая данные по объемам торгов, происходящих через API и мобильные приложения, исследователи заключили, что если бы биржи передавали реальные показатели, их совокупный средний суточный объем составлял бы 2,1 млрд долларов, а не показываемые на момент анализа 15,9 млрд долларов.