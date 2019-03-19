Кабмин включил в перечень государственных услуг в многофункциональных центрах информирование граждан о том, что они относятся к категории предпенсионного возраста. Соответствующее постановление опубликовано 20 марта на сайте правительства.

Граждане предпенсионного возраста имеют право бесплатно получать в органах Пенсионного фонда России по месту жительства или работы сведения об отнесении их к этой категории, говорится в документе.



«Чтобы обеспечить своевременное информирование граждан о факте отнесения их к категории предпенсионного возраста, этот список дополнен государственной услугой Пенсионного фонда России «Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста», — поясняется в постановлении.

Таким образом, граждане смогут своевременно узнавать о праве на получение налоговых льгот, социальной защиты и помощи.