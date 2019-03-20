Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, в которых предлагает освободить физлиц от обязанности самостоятельно декларировать доходы от операций с ценными бумагами и платить по ним подоходный налог (НДФЛ). Эту функцию полностью передадут налоговым агентам, уточняет РБК .

Изменение снизит административную нагрузку на граждан, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Но Минфин не смог оценить, какое количество физлиц затронет это изменение. Поправку предлагается ввести начиная с уплаты НДФЛ за 2020 год.

«Для бюджета это несомненный плюс, так как уменьшается вероятность ухода от налогов и упрощается их администрирование. Вместо сотен тысяч физлиц ответственность будут нести десятки компаний», — прокомментировал РБК главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

Поправка облегчит деятельность инвесторов, считает главный стратег «Универ Капитала» Дмитрий Александров. «Изменение благоприятное, поскольку многие сложности могут возникать из-за тонкостей сальдирования доходов по разным видам инструментов и сделок с ними (обращающиеся и не обращающиеся на организованных торгах, режимы заключения сделок и т. д.)», — пояснил Александров.

«Сейчас средства от граждан, которые платят налоги самостоятельно, а не через агента, поступают не сразу, помимо этого, в некоторых случаях могут и вовсе не поступить», — отмечает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Однако изменение нельзя считать существенным снижением административной нагрузки на инвесторов. «Тем, кто по каким-либо обстоятельствам выбрал отказ от услуг агентов и платит налоги самостоятельно, это, видимо, не стоит больших усилий», — считает Нигматуллин.

В большинстве случаев брокеры, управляющие компании и банки сами платят налоги с доходов вкладчика от продажи ценных бумаг, отдавая часть прибыли клиента в бюджет. Инвесторам с большим количеством операций удобнее перестраховаться и обратиться к услугам консультантов, потому что ошибки могут привести к неуплате налога и санкциям.

Иногда инвестор может получать доход на одном брокерском счете, а потом вывести бумаги на другой. На счете не останется средств, и первоначальный брокер не сможет заплатить налог. В таком случае он передает информацию о налогоплательщике в ФНС.

По мнению экспертов, поправки незначительно увеличат издержки и ответственность брокерских компаний, управляющих компаний и банков, которым придется вести учет доходов и рассчитывать объем налоговых изъятий.



«Негативный аспект в том, что концептуально это изменение может в очередной раз немного ослабить общественный контроль за государством. Когда люди самостоятельно платят налоги, они более сознательны и хотят видеть, на что идут эти средства», — считает Нигматуллин.