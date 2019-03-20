Палата поддержала просьбу председателя профильного комитета.
Госдума перенесла на апрель рассмотрение во втором чтении законопроекта «О цифровых финансовых активах». Такое решение принято во время утреннего голосования по повестке пленарного заседания.
Накануне совет Думы утвердил повестку дня, в которой значился этот законопроект. Однако глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предложил перенести его. «Просьба перенести на апрель», — сказал он. Палата поддержала просьбу председателя профильного комитета. При этом Аксаков не пояснил мотивов переноса законопроекта. «Нет возражений? Нет, принимается», — резюмировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал законопроект к принятию во втором чтении 18 марта. Во время работы над документом ко второму чтению из него было исключено понятие цифровых денег, криптовалюты.
В первом чтении законопроект был принят 22 мая 2018 года. Документ предполагал введение определения цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, а также законодательно закреплял новый вид договора, заключаемого в электронной форме, — смарт-контракт, обязательства по которому исполняются с использованием цифровых финансовых технологий.
Согласно документу, криптовалюта и токен являются имуществом, ключевые различия между ними определяются на основе признака одного эмитента (токен) и множества эмитентов/майнеров (криптовалюта), а также цели выпуска.
В редакции законопроекта ко второму чтению были исключены понятия токена, криптовалют, смарт-контракта. В тексте дается определение для цифровых финансовых активов — такими активами признаются цифровые права, включающие обязательственные и иные права, в том числе денежные требования, а также возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам и прав требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые закреплены в решении о выпуске цифровых финансовых активов.
Нет комментариев