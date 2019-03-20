Госдума перенесла на апрель рассмотрение во втором чтении законопроекта «О цифровых финансовых активах». Такое решение принято во время утреннего голосования по повестке пленарного заседания.

Накануне совет Думы утвердил повестку дня, в которой значился этот законопроект. Однако глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предложил перенести его. «Просьба перенести на апрель», — сказал он. Палата поддержала просьбу председателя профильного комитета. При этом Аксаков не пояснил мотивов переноса законопроекта. «Нет возражений? Нет, принимается», — резюмировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал законопроект к принятию во втором чтении 18 марта. Во время работы над документом ко второму чтению из него было исключено понятие цифровых денег, криптовалюты.

В первом чтении законопроект был принят 22 мая 2018 года. Документ предполагал введение определения цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, а также законодательно закреплял новый вид договора, заключаемого в электронной форме, — смарт-контракт, обязательства по которому исполняются с использованием цифровых финансовых технологий.

Согласно документу, криптовалюта и токен являются имуществом, ключевые различия между ними определяются на основе признака одного эмитента (токен) и множества эмитентов/майнеров (криптовалюта), а также цели выпуска.

В редакции законопроекта ко второму чтению были исключены понятия токена, криптовалют, смарт-контракта. В тексте дается определение для цифровых финансовых активов — такими активами признаются цифровые права, включающие обязательственные и иные права, в том числе денежные требования, а также возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам и прав требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые закреплены в решении о выпуске цифровых финансовых активов.