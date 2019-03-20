Ставки по ипотеке могут снизиться до уровня 8% на горизонте двух-трех лет. Такой прогноз озвучил председатель правления банка «ДельтаКредит» Мишель Колбер на пресс-конференции группы Societe Generale.



«Самый высокий уровень ипотечных ставок был в 2015 году, а самый низкий — во втором — третьем квартале прошлого года, сейчас они немного выросли. Вполне реалистично, что в ближайшие годы, если контролировать инфляцию, стоимость фондирования будет снижаться, и в стабильной среде можно достичь снижения ставок. 8% — это вполне достижимый, реалистичный тренд в перспективе двух-трех лет», — отметил топ-менеджер.

Банк «ДельтаКредит» — монолайнер, который специализируется на ипотечном кредитовании. Кредитная организация контролируется Росбанком.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком принять меры по снижению ипотечной ставки до 8%. Доклад по мере исполнения поручения должен быть представлен до 15 января 2020 года, далее — раз в полгода.

Кроме того, Путин поручил «обеспечить создание финансовых инструментов, в том числе кредитных, для поддержки индивидуального жилищного строительства». Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июля 2019 года.