Форум инновационных финансовых технологий Finopolis-2019 пройдет в главном медиацентре Олимпийского парка Сочи 9—11 октября. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Программа форума включает в себя выставочную зону, а также конкурс финтех-стартапов. Мероприятия молодежной программы состоятся 7—9 октября.

«Finopolis ежегодно проводится Банком России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Форум стал крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе», — прокомментировали в регуляторе.