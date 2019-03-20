Fitch также указывает на резкое ослабление экономики еврозоны, замедление темпов развития в Китае, а также на других развивающихся рынках.
Международное рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз роста мировой экономики на ближайшие два года, следует из отчета агентства.
Прогноз роста глобального ВВП на 2019 год был пересмотрен с 3,1% до 2,8%, на 2020 год — с 2,9% до 2,8%.
«Снижение темпов роста ВВП на 0,4 процентного пункта в период между 2018 и 2019 годами станет самым сильным замедлением с 2012 года… Мы считаем, что… более слабый спрос на рынках развивающихся стран (EM) стал основным фактором спада в глобальном промышленном производстве и мировой торговле», — пишет агентство.
Снижение спроса на EM-рынках, в свою очередь, отражает более раннее снижение доли заемных средств в Китае и последствия от волатильности на рынках форекс прошлым летом в других странах EM. Кроме того, ужесточение политики Федеральной резервной системы (ФРС) США в прошлом году привело к сокращениям долларовой ликвидности и негативным последствиям для глобального роста. При этом сама экономика США оставалась устойчивой.
Fitch также указывает на резкое ослабление экономики еврозоны, замедление темпов развития в Китае, а также на других развивающихся рынках. Агентство добавляет, что экономика США растет темпами выше тренда.
При этом аналитики агентства отмечают, что не ожидают наступления глобальной рецессии.
Нет комментариев