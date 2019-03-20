Тимоти Массад, возглавлявший Комиссию по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) с 2014 по 2017 год, предложил сделать SEC основным регулятором криптовалютного рынка.

Совместно с Брукингским институтом подготовил масштабное исследование под заголовком «Пришло время усилить регулирование крипто-активов», в котором он описал меры, необходимые для обеспечения правовой определенности в развивающейся отрасли, сообщает Тtrcoin .

«Конгрессу необходимо решить текущие проблемы путем обеспечения регуляторного надзора за спотовым рынком крипто-активов, торговыми платформами и другими посредниками, присутствующими на этом рынке, – пишет Массад. – И SEC, и CFTC имеют достаточно компетенций для регулирования этого пространства. Следует наделить одну из комиссий соответствующими полномочиями. Создавать новое ведомство для решения поставленной задачи нецелесообразно. Я рекомендую сделать SEC основным регулятором».

Организация представителей криптоиндустрии CoinCenter поддержала идею создания унифицированного регулирования, однако, по ее мнению, соответствующие полномочия должны быть переданы CFTC.

В настоящее время криптовалютные активы в США классифицируются либо как ценные бумаги, которые подпадают под юрисдикцию SEC, либо как биржевые товары, регулирование которых вверено CFTC.