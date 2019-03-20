ДОМ.РФ, ВЭБ.РФ, Корпорация МСП, МСП Банк и компания «Метро кэш энд керри» в ходе специализированной выставки Metro Expo договорились о содействии развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) и поддержке инициативы, в частности, развитии сети магазинов в формате «у дома» и мобильной торговли.

Таким образом, ДОМ.РФ будет оказывать комплексную поддержку предпринимателей, под которой подразумевается предоставление сведений об объектах недвижимого имущества, использование которых возможно для целей программы, а также обслуживание в Банке ДОМ.РФ и непосредственная помощь в реализации таких проектов.

По словам председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, соглашение – это наглядный пример эффективного взаимодействия институтов развития и бизнеса, где каждый готов предложить свой набор инструментов поддержки, которые будут способствовать развитию розничной продовольственной сети.

«Стандарт комплексного развития территорий, который разрабатывает ДОМ.РФ, рекомендует использовать первые этажи жилых зданий в целях развития малого и среднего бизнеса. Это гарантирует людям широкий спектр предприятий торговли и услуг в пешей доступности», – прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.