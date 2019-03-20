Банк России в 2018 году выявил 168 финансовых пирамид против 137 годом ранее, сейчас проводит оценку ущерба от их деятельности. Об этом сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

«В настоящий момент мы проводим оценку вообще в принципе всего объема ущерба от финансовых пирамид, которые в 2018 году действовали на территории РФ. В прошлом году было выявлено несколько больше финансовых пирамид на территории РФ. Связано это с тем, что мы открыли отдельно и хаб по нелегалам в Краснодаре, и хаб непосредственно по финансовым пирамидам в городе Хабаровске. Специальные центры, которые борются с этим. В 2017 году у нас было 137 финансовых пирамид выявлено, в 2018 году — 168», — сказал он.

Как сообщалось ранее, одной из крупнейших выявленных в 2018 году организаций с признаками финансовой пирамиды была группа компаний «Кэшбери», ущерб от ее деятельности ЦБ оценивал в 3 млрд рублей. 1 ноября 2018 года владелец «Кэшбери» Артур Варданян заявил на YouTube-канале о прекращении работы «Кэшбери» и создании нового проекта GDC. Новых оценок ущерба от деятельности «Кэшбери» нет, сообщил Лях в среду.

«Мы следим за всеми проектами, которые имеют признаки финансовых пирамид и которые, тем более, рекламируют свою деятельность как финансовые пирамиды, и в том числе оцениваем их на предмет их реальной деятельности, а не только декларируемой деятельности, и привлекаемыми им деньгами, если они деньги привлекают, конечно. Не все площадки, которые рекламируют свою деятельность как финансовые пирамиды, привлекают деньги», — добавил он.

Задача ЦБ — минимизировать ущерб от финансовых пирамид, чтобы они существовали минимальный период времени со своего появления и не успевали наносить ущерб гражданам, заключил Лях.