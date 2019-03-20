Банк России предлагает участникам финансового рынка обсудить основные принципы добросовестного поведения на рынке. Об основных моментах кодекса добросовестного поведения, проект которого разработан регулятором, рассказали в пресс-службе ЦБ.

Кодекс касается деятельности всех финансовых организаций и будет носить рекомендательный характер. Это базовый документ, который призван способствовать продвижению деловых и этических стандартов на финансовом рынке, его дальнейшему развитию, а также защите прав и интересов потребителей, подчеркивают в Центробанке.

Кодекс включает семь основных принципов, на которых должна базироваться деятельность финансовых организаций: честность, справедливость, транспарентность, защита, профессионализм, ответственность и целостность.

Внедрение кодекса может происходить за счет как включения всех или отдельных ориентиров в принципы и стандарты саморегулируемых организаций, так и разработки на их основе кодексов отдельных финансовых организаций, рынков, профессий. В то же время с учетом международного опыта принятия финансовым сообществом подобных документов кодекс в дальнейшем может использоваться как инструмент «мягкого права» для этичного разрешения проблем недобросовестного поведения легальных участников финансового рынка.



Планируется, что обсуждение кодекса с профессиональным сообществом и всеми заинтересованными сторонами будет завершено в течение первого полугодия 2019 года. По итогам дискуссии Банк России может принять решение о конкретных мерах, направленных на стимулирование приведения внутрикорпоративной культуры участников рынка в соответствие с принципами кодекса добросовестного поведения.