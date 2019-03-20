Собственная технология Samsung MST (от англ. Magnetic Secure Transmission) позволяет оплачивать покупки с устройств Samsung на любых терминалах, в том числе не поддерживающих бесконтактную оплату.

С помощью Samsung Pay можно легко переводить деньги без сложной верификации по номеру телефона на любую карту российского банка и оплачивать покупки в интернете или мобильном приложении магазина.

В сервисе Samsung реализована трехуровневая защита, что обеспечивает максимальную безопасность данных: токен вместо реального номера карты, обязательная авторизация по отпечатку пальца, радужкам глаз или PIN-коду приложения для каждой попытки оплаты и встроенная система безопасности Samsung KNOX.

Проект по интеграции нового сервиса был внедрен банком в кратчайшие сроки – всего за 2 месяца.

Подробнее про Samsung Pay читайте на сайте банка.