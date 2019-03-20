Данный механизм предусматривает финансирование инвестиционных проектов на основании синдицированного кредита с применением мер государственной поддержки.

Фабрика проектного финансирования призвана обеспечить рост объема инвестиций в реальный сектор экономики и минимизировать риски инвесторов. Сотрудничество банка «Возрождение» и госкорпорации «ВЭБ.РФ» предполагает поиск и проработку перспективных инвестиционных проектов, а также принятие решений о возможности их финансирования в рамках Фабрики. Данный инструмент дает дополнительные преимущества Банку – участнику в виде опыта ВЭБ.РФ в реализации проектного финансирования и его соответствующие компетенции в организации синдицированного кредитования.

«Участие в Фабрике обеспечит для наших клиентов возможность привлечения финансирования для реализации крупных инвестиционных проектов. Использование синдицированного кредитования позволит банку участвовать в проекте в комфортном для себя объеме и диверсифицировать риски, а, как следствие, увеличить объемы проектного финансирования», – отметила заместитель председателя правления Банка «Возрождение» Наталья Шабунина.

Финансирование в рамках Фабрики планируется предоставлять проектам, действующим на территории РФ, на срок до 20 лет и на сумму от 3 млрд рублей. Предполагается, что 20% будут составлять собственные средства инициатора проекта и 80% – заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта.